Dybala joga FIFA 20 contra Bale: quem ganhou?

O torneio 'Combat Corona' da FIFA reuniu ninguém menos que Paulo Dybala e Gareth Bale em um dos jogos mais esperados do dia.

O famoso campeonato online está arrecadando fundos que serão destinados à UNICEF na luta contra a terrível pandemia de coronavírus que está deixando milhares de mortes em todo o planeta.

Um encontro que acabou sendo vencido pelo argentino, mas o curioso de toda essa história ocorreu na hora de escolher as equipes. E é que o jogador da Juve optou pelo Real Madrid, enquanto o galês escolheu o Manchester City para Pep Guardiola.

Dybala não hesitou em comemorar sua vitória sobre Bale com seu famoso coração formado com as mãos, enquanto o galês respondeu com sua maneira bem conhecida de comemorar gols.