Eleição para presidente do Barcelona tem até voto inédito de Messi

Dia de eleição no Barcelona! E um dia de surpresas também, já que Lionel Messi compareceu ao Camp Nou para exercer seu direito de voto. É a primeira vez que o argentino participa de uma votação no clube catalão.

O capitão do Barça chegou acompanhado do filho mais velho, Thiago, e recebeu o carinho da torcida que não perdeu a oportunidade de pedir para o craque permanecer. O vínculo do argentino vai até 30 de junho de 2021, e, desde o dia 1º de janeiro, pode assinar pré-contrato com outro clube.

Vale lembrar que o nome de Messi tem sido um dos grandes temas que marcaram a campanha eleitoral. Convencer o argentino a continuar no Camp Nou é uma das principais tarefas do novo presidente a partir desta segunda-feira (8).

Além de Messi, outros jogadores também exerceram seu direito durante o dia. Busquets, Riqui Puig, Sergi Roberto e Jordi Alba compareceram ao Camp Nou, e todos receberam o carinho da torcida após a útima vitória sobre o Osasuna.

As eleições presidenciais do Barcelona

As eleições começaram na manhã deste domingo e terá durarão até às 19h30 (de Brasília). Concorrem ao cargo, Joan Laporta, Víctor Font e Toni Freixa, o vencedor substituirá Josep Maria Bartomeu, que renunciou o cargo em outubro de 2020.

Na última segunda-feira (1), Bartomeu foi preso por suspeita de seu envolvimento no caso conhecido como 'Barçagate, que trata de uma investigação feita em uma empresa contratada pelo Barcelona para, supostamente, realizar campanhas de difamação nas redes sociais contra jogadores e dirigentes contrários à gestão do ex-presidente.