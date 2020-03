Enderson Moreira é o novo técnico do Cruzeiro

O Cruzeiro acertou nesta quarta-feira a contratação do treinador Enderson Moreira, de 48 anos. Com ele, vêm o auxiliar técnico Luís Fernando Flores, o preparador físico Edy Carlos e o preparador de goleiros Aílton Serafim.

Enderson Moreira vem de passagem pelo Ceará com dez jogos, seis vitórias e quatro empates, resutando em um aproveitamento de 73,3%.

Sua saída causou polêmica entre as torcidas e foi rapidamente sucedida pelo anúncio de Guto Ferreira como substituto.

“Satisfação enorme de voltar ao clube que me deu a oportunidade de mudar de patamar. Estou voltando para um lugar em que tenho muito carinho e respeito. Sei que é um momento complicado para o Clube, mas acredito que eu posso contribuir para que a equipe possa dar uma resposta positiva dentro de campo. Nosso objetivo é ter um time bem organizado e que sabe o que quer”, declarou em sua apresentação.

Enderson destacou o principal objetivo do ano: “Tenho uma grande expectativa de que vamos conseguir devolver o Cruzeiro à elite do futebol brasileiro. Sei que muitas pessoas corretas estão ajudando o Clube neste momento. Gostaria de aproveitar e agradecer aos gestores, que estão acreditando em meu trabalho. Tudo isso será determinante para que possamos contribuir com a reconstrução”.

O novo comandante da Raposa tem no currículo títulos dos campeonatos Brasileiro Série B, Baiano, Goiano, Paulista e Gaúcho.