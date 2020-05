"Estou muito feliz aqui, o que mais posso pedir?"

Marc-André ter Stegen é uma das preocupações do Barcelona hoje. A intenção de ambas as partes é estender o contrato. No entanto, até agora as negociações não encontraram um ponto em comum. De fato, os últimos encontros revelaram um distanciamento que terminou em paralisia, mas o goleiro enviou uma mensagem de calma aos 'culés'.

Em uma live no Instagram, ele se dirigiu aos fãs que o questionaram sobre sua continuidade. "Já tivemos as primeiras conversas, mas estacionamos. No momento, existem coisas muito mais importantes (devido ao coronavírus), e elas nos levaram a adiar o assunto", disse ele.

No entanto, ele ressaltou imediatamente que está "muito feliz" no Barça. "A situação esportiva é boa, o que mais posso pedir?", assegurou, para se concentrar em um final feliz.

Ter Stegen também se referiu a como ele realiza o treinamento passado pelo preparador físico quase dois meses após o início do confinamento. "Cabe a nós fazê-lo por conta própria", esclareceu, embora tenha deixado claro que está levando a sério.

Perguntado sobre sua estreia no Borussia Mönchengladbach em 2011, quando ele tinha apenas 18 anos, ele revelou uma anedota curiosa. "Lucien Favre veio e me disse: 'Olá, amanhã você joga!'. Não dormi bem naquela noite", disse o jogador do Barcelona.

Apenas um ano depois, ele pisou no Borussia-Park novamente, desta vez como rival, e foi aplaudido por seus antigos fãs. "Isso me deu arrepios, foi uma loucura. Você realmente percebe o quanto te apreciam", disse o goleiro, que soltou um "nunca diga nunca" sobre um possível retorno.