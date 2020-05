Golaço de Kimmich é o mais bonito da volta do futebol?

A 28ª rodada da Bundesliga começou em grande estilo, com o clássico entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique valendo a briga pela liderança da competição. Mas enquanto todos esperavam ver os gols de Haaland e Lewandowski, o volante Joshua Kimmich roubou a cena e marcou um golaço.

Após bom início do Dortmund, o clube bávaro passou a controlar a partida e pressionar pelo gol. Aos 42 minutos, após algumas tentativas de furar a defesa adversária, a bola sobrou para o camisa 32. Antes de dominar, ele já sabia da posição adiantada de Burki e não vacilou. Deu uma linda cavadinha de fora da área para surpreender o goleiro e abrir o placar para o Bayern.

O gol certamente é um dos mais bonitos desde a volta do futebol na Europa. Mas Kimmich tem um adversário de peso na disputa pelo gol mais bonito da Bundesliga. Logo no retorno da competição, Matheus Cunha, do Hertha Berlin, mostrou que não sentiu a falta de ritmo e, mesmo com pouco espaço, deixou dois marcadores para trás para marcar o terceiro gol da vitória de seu time contra o Hoffenheim.

E o atacante de 20 anos está realmente provando que foi uma ótima contratação para o Hertha. Na última rodada, contra o Union Berlin, ele novamente driblou dois marcadores, deixou mais um no chão e tocou com categoria para a área, até a bola voltar para ele mesmo bater de primeira e marcar mais um belíssimo gol no clássico da cidade de Berlin.

O Bayer Leverkusen, de Kai Havertz, nova sensação da Bundesliga , também está na lista. Após bela troca de passes, Demirbay recebeu a bola dentro da área e mostrou muita frieza para dar uma cavadinha e também encobrir o goleiro.

Um companheiro de Kimmich no Bayern também está na briga pelo gol mais bonito da Bundesliga e mostrou categoria para marcar. Após bela troca de passes desde o campo defensivo, Goretzka aproveitou cruzamento da esquerda para bater forte, de primeira, para marcar mais um golaço.

Quem não retornou bem foi o Schalke 04, que perdeu feio suas duas partidas. Na última rodada, na derrota por 3 a 0 para o Augsburg, o clube viu o meia Eduard Lowen soltar uma bomba de falta para também marcar um lindo gol.