Ighalo deveria sair em maio... e pediu para continuar no United

O Manchester United tomou Ighalo como um dos últimos recursos no mercado de transferências e o atacante fez um bom papel nos minutos em que esteve em campo.

Ighalo teria que retornar ao Shanghai Shenhua em 31 de maio, data de vencimento de seu contrato de empréstimo, mas o jogador pediu ao clube que o deixasse continuar.

"Gostaria de terminar a temporada, se possível. Estava em boa forma e marcando gols e agora paramos por um mês. Fiz o meu melhor e espero jogar novamente", disse ele à BBC.

Ighalo sabe muito bem que o coronavírus encurtará seu período no clube inglês, como acontecerá com muitos outros jogadores.

"O time teve um bom momento antes do início da pandemia. No momento, estou emprestado e isso reduzirá meu tempo no clube...", disse ele.