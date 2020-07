Real Madrid confirma: Mariano está com COVID-19

Na manhã dessa terça-feira, soube-se que os exames realizados pela equipe do Real Madrid para a volta da Champions League apresentaram um caso positivo de coronavírus

Sempre de acordo com as fontes 'Onda Cero' e 'Cadena COPE', o jogador em questão não treinou nessa terça e está isolado em sua casa.

O jogador não poderá estar no jogo contra o Manchester City da Liga dos Campeões, no qual os homens de Zidane tentarão superar o 1-2 conseguido por Pep Guardiola no Santiago Bernabéu.

Precisamente essa partida havia sido questionada pelo recente aumento de casos de COVID-19 em solo espanhol. O Reino Unido impôs uma quarentena obrigatória a todos os viajantes da Espanha, apesar de finalmente abrir uma exceção para atletas de alto nível.

Aparentemente, o Real Madrid treinou normalmente e não havia anunciado o positivo, que rapidamente vazou na mídia próxima ao time merengue.

Depois de dar a notícia, a equipe 'merengue' confirmou que Mariano era o jogador que havia testado positivo para o teste. Os merengues foram rápidos em confirmar que ele estava com boa saúde.

"Após os testes COVID-19 realizados individualmente em nosso primeiro time de futebol pelos Serviços Médicos do Real Madrid, nosso jogador Mariano deu um resultado positivo. O jogador está em perfeita saúde e em conformidade com o protocolo de isolamento sanitário em casa", afirmou o comunicado do Real Madrid.

O portal 'Cuatro' ressalta que o restante dos membros da equipe não entrou em contato com ele, então o risco de um surto na equipe merengue é mínimo.

Nos últimos dias, toda a equipe teve alguns dias de férias depois de vencer a LaLiga. Vários compartilharam sua rotina em suas redes sociais e algumas imagens foram controversas devido à pouca distância social e à falta de máscara em alguns jogadores, que em Madri não é obrigatória.