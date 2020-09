Juventus, agora, vê Suárez como "uma opção impossível"

Embora tudo apontasse para Messi como protagonista do mercado de verão do Camp Nou, a relativa rapidez com que foi resolvido o privou de tais holofotes. Mas seu parceiro e amigo Luis Suárez pretende ser o protagonista da vez.

O caso do uruguaio atingiu todos os extremos possíveis. Ele soou para jogar na Juventus com tanta força que chegou a se falar em acordo fechado. Então, e de repente, sua continuidade começou a ganhar força, para depois soar para o Atlético de Madrid e ficar perto de Turim novamente.

Agora, Fabio Paratici, diretor do futebol 'bianconero', fica longe de Suárez novamente. Conforme noticiado da Itália, Paratici admitiu a vários jornalistas que é uma operação quase inviável para a equipe italiana.

Para Paratici, a sua contratação seria "uma opção impossível", embora muitos digam que é uma tentativa de impulsionar os seus favoritos. E é que dentro da cúpula da 'Vecchia Signora' existem diferentes interesses para reforçar o ataque.

Nedved, vice-presidente, apostaria em Suárez, segundo o 'Mundo Deportivo', enquanto Cherubini, outro técnico, pensa em Giroud. De sua parte, Paratici teria proposto Dzeko e Milik para liderar a zona ofensiva.

Por enquanto, o uruguaio ainda espera saber seu futuro. O Barça mais uma vez deixou sua posição clara com Koeman não convocando o atacante para o primeiro amistoso da temporada, mas o '9' não descarta fazer força para continuar no Camp Nou.