Kepa, perto de se tornar o mais vazado na história do Chelsea

Kepa Arrizabalaga está passando por um dos piores momentos de sua carreira esportiva. O goleiro espanhol está recebendo muitas críticas em Stamford Bridge e seu futuro pode estar cada vez mais longe do Chelsea.

O clube inglês inclusive pensa em substituto para seu número 1, e até o treinador Frank Lampard não tem toda a confiança no ex do Athletic de Bilbau.

Para piorar a situação, como lembra o jornal 'AS', Kepa estaria a apenas um passo de entrar na história do clube, embora seja uma marca daquelas que ninguém gosta de alcançar.

O espanhol sofreu 47 gols nesta temporada, e está a apenas um de bater o recorde de goleiro mais vazado em uma única campanha do Chelsea: Dimitri Kharine levou 48 gols na temporada 1993-94 .

O Chelsea recebe o Wolves neste domingo, na última rodada da Premier League. O time de Frank Lampard disputa uma vaga para a Liga dos Campeões e Kepa tende a começar o jogo como titular.