Klopp aproveitou a Champions para observar Szoboszlai

Szoboszlai está na lista de desejos do Liverpool. AFP

O destino quis que Liverpool e Salzburgo fossem colocados no mesmo grupo na Liga dos Campeões 2019-20. E Jürgen Klopp, treinador 'red',se encantou com Dominik Szoboszlai. Segundo o 'Daily Mail', desde então, o meio-campista está entre os objetivos do Liverpool.