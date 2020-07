LaLiga: como ficou a lista de artilheiros do Campeonato Espanhol 2019-20

Após as 38 rodadas concluídas em uma temporada marcada pela pandemia, o Campeonato Espanhol está praticamente definido. O Real Madrid conquistou o título antecipadamente, as vagas para a Champions e a Europa League têm donos e dois já estão promovidos à elite, faltando apenas a confirmação do último time que vai subir.

Messi é o grande artilheiro novamente, somando sete prêmios de goleador da competição, sendo esta a quarta vez consecutiva. Com 25 gols marcados, o argentino ampliou a vantagem sobre Karim Benzema marcando dois neste domingo.

O francês voltou da quarentena disposto a balançar as redes adversárias e diminuiu a vantagem para dois nas rodadas finais, mas Messi reagiu contra o Alavés e tirou as chances do atacante do Real Madrid, que acabou tendo quatro gols a menos.

O pódio fica completo com Gerard Moreno (Villarreal), com 18. Luis Suárez (Barcelona) tem 16 bolas na rede, uma a mais que Raúl García (Athletic). Em seguida, aparecem Lucas Ocampos (Sevilla) e Iago Aspas (Celta de Vigo) com 14. Com 13 gols, Budimir (Mallorca) completa a lista.

A lista de artilheiros do Campeonato Espanhol 2019-20