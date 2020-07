VÍDEO: os melhores momentos de Flamengo 2 x 0 Volta Redonda

Bruno Henrique e Gabigol seguem mantendo o brilho e foram novamente protagonistas neste fim de semana. O primeiro marcou os dois gols da classificação sobre o Volta Redonda, enquanto o segundo deu as duas assistências e busca recorde como 'garçom'.

Na final da Taça Rio o Flamengo vai enfrentar o Fluminense, que empatou sem gols com o Botafogo na outra semifinal. A transmissão da grande decisão dependerá de sorteio para definir como os torcedores poderão assistir ao jogo.

O clássico Fla-Flu está marcado para a próxima quarta-feira, no Maracanã. A tendência é que seja às 21h30 (de Brasília), mas o horário ainda precisa ser oficializado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

Diferentemente da semifinal, o duelo vai ser definido na disputa por pênaltis em caso de igualdade no placar durante os 90 minutos.

