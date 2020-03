Messi lidera a Argentina no caminho até a Copa do Mundo

A Argentina já possui a lista de jogadores que disputarão as duas primeiras rodadas de qualificação para a Copa do Mundo de 2022. Entre os 23 escolhidos por Scaloni, estão exclusivamente jogadores de futebol que jogam no exterior.

Leo Messi lidera uma ligação onde Lautaro Martínez (Inter), Dybala (Juventus) e Rodrigo de Paul (Udinese) também se encontram. Havia uma intriga especial em sua presença, dada a situação em que a Itália está passando pelo coronavírus. Há também outros como Musso (Udinese), Pezzella (Fiorentina) e Nicolás Domínguez (Bologna).

O governo do país anunciou a quarentena nacional, mas os jogadores poderão sair porque é por motivos de trabalho, como é o caso do Napoli e Atalanta (embora este tenha partido antes do anúncio), que jogarão a partida de volta da Liga dos Campeões contra o Barça e Valencia.

A seleção liderada por Lionel Scaloni enfrentará no dia 27 de março o Equador em casa e no dia 31 jogará contra a Bolívia em casa. Lembre-se que Leo Messi não poderá jogar a primeira partida por penalidade.

Esta é a lista completa de convocados da Seleção da Argentina:

Juan Musso; Nehuén Pérez, Otamendi, Saravia, Pezzella, Tagliafico, Balerdi; Guido Rodríguez, Roberto Pereyra, Exequiel Palacios, De Paul, Acuña, Paredes, Nicolás Domínguez, Lo Celso, Mac Allister; Messi, Agüero, Ocampos, Alario, Dybala e Lautaro Martínez.