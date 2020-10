Messi não treina com grupo após derrota para o Getafe

Não passaram nem 24 horas da primeira derrota oficial de Koeman na temporada e o Barcelona já troca o chip. Esta semana é importante, com estreia na Liga dos Campeões e com um 'Clásico' contra o Real Madrid, e a equipe já trabalhou, ainda que de forma leve, nesse domingo.

A sessão foi tranquila para os titulares e não muito longa, mas Koeman quis que a equipe se conectasse depois de uma semana e meia com quase nenhum treino completo.

Quem faltou no treino da manhã deste domingo foi Leo Messi, que ficou se recuperando na academia depois de um jogo no qual não estava nada bem.

O resto dos jogadores da primeira equipe estavam em campo para a sessão leve. As coisas fiicarão mais intensas na segunda-feira, quando o time do Barça se prepara para a estreia na Liga dos Campeões contra o Ferencvaros.

Na mesma terça-feira, o Barça volta a treinar. Algo arriscado por ser dia de jogo, mas Koeman espera tirar o máximo proveito do elenco rumo ao 'Clásico' no próprio sábado, que ganhou especial importância após o tropeço do Real Madrid e Barcelona neste fim de semana.