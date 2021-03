Messi retoma seu papel de protagonista no Espanhol

O Barcelona derrotou o Sevilla nesse sábado por 2 a 0 em uma atuação sólida como visitante que foi marcada pela troca de sistema de Koeman, passando a usar três zagueiros.

Outro fator importante para o desempenho foi Lionel Messi. Além de ter mais liberdade e protagonismo na criação, o argentino voltou a balançar as redes e deu assistência.

O camisa 10 já soma oito partidas consecutivas marcando gols. Essa sequência iniciou em 6 de fevereiro, contra o Athletic. Desde então, fez 12 gols e deu duas assistências.

Essa fase serviu para que Messi assumisse a liderança da lista de artilheiros. Com 19 gols, ele tem três de vantagem em relação a Luis Suárez, seu ex-companheiro e maior concorrente entre os goleadores desta temporada.

Também vale destacar a obsessão do craque com o Sevilla, time que já sofreu 38 gols dele em 42 duelos. O bom momento está nos números e nos detalhes, como o lance inusitado de Joan Jordán, que viralizou ao evidenciar a dificuldade de parar o argentino.

Com mudanças de estratégia e o bom momento de seu principal jogador, o Barcelona parece ganhar força para seguir firme na disputa da Copa do Rei e do Campeonato Espanhol, enquanto vê o objetivo da Champions League mais improvável.