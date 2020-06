Militão espera a sua vez

Quase sempre há um lado bom nas más notícias. É o que Éder Militão deve pensar, que viu como seu companheiro de equipe e de posição Nacho Fernández se lesionou.

O jogador brasileiro, que chegou à equipe do Real Madrid no último verão, pode ter uma nova oportunidade de demonstrar seu valor, algo que ainda não foi feito.

Militão dificilmente teve minutos nesta temporada. Ele tem Sergio Ramos e Varane na frente no meio da zaga e, quando joga na lateral, as fragilidades ficam mais visíveis.

Precisamente à direita, ele jogou seu último jogo, que terminou com uma vitória do Betis e com a perda da liderança logo antes da paralisação causada pelo COVID-19.

O Real Madrid enfrenta uma maratona de jogos, jogando seus quatro primeiros jogos após a paralisação em apenas onze dias, o que provocou as primeiras críticas do clube.

Assim, Zidane poderia escalar Militão para dar um descanso a seus homens mais importantes. Tudo isso sem esquecer que o Real Madrid está a apenas dois pontos da liderança do Barcelona.