Mou deixa escapar que Dele Alli sairá: "Ele tem meu respeito e de seus companheiros"

Dele Alli está na rampa de saída do Tottenham, mas é um profissional. O seu treinador, José Mourinho, na coletiva de imprensa antes do jogo com o Maccabi Haifa na Liga Europa, disse que ele pode até jogar. Mou também o elogiou por sua atitude.

"Não posso confirmar se Dele Alli vai jogar, mas também não posso confirmar que ele não vai jogar. Ainda temos treino hoje. Tudo o que posso dizer é que ele está sendo muito profissional. Só tenho respeito por ele. Ele está sendo muito profissional", começou dizendo.

“Ainda ontem, quando a equipe se preparava para o jogo e ele não, seria perfeitamente compreensível se tivesse pouca motivação e profissionalismo nos treinos, mas foi o contrário, ontem treinou muito bem e muito forte. Ele tem o respeito dos seus companheiros, por isso é possível que jogue", acrescentou.

O problema de Dele Alli é que nenhum clube aposta claramente nele. O PSG apareceu na lista de pretendentes, mas já saiu da mesma. Tudo o que Mou precisa é que uma equipe pareça disposta a receber um jogador de futebol para o qual não tem espaço.