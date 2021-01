Mourinho volta a deixar Bale sem jogar

As esperanças de Gareth Bale de relançar sua carreira no Tottenham estão lentamente chegando ao fim. O galês também não encontrou continuidade em sua equipe.

Mourinho deixou Bale no banco no jogo contra o Sheffield United. Apesar de ter um placar apertado e poder ir contra isso, o técnico 'spur' não pensou no ponta.

É o segundo jogo consecutivo em que Bale fica no banco. Ao confronto com o Sheffield United junta-se o anterior, empate com o Fulham em que o galês também não jogou.

A relação entre Mourinho e Bale não está passando pelo seu melhor momento. O português lançou um dardo contra o galês que foi apanhado pelos microfones: "Você quer voltar a Madrid para não jogar?"

A próxima partida do Tottenham será na FA Cup. Os de Mourino jogarão no dia 25 de janeiro no campo do Wycombe Wanderers por uma vaga na próxima rodada.