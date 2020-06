Nada de renovação para Ter Stegen... pelo menos até o verão

Ter Stegen e o Barcelona ainda não se entenderam na busca de um novo contrato. O alemão quer renegociar as condições e, principalmente, o salário, mas não será possível até o final desta temporada.

Essa é a intenção do Barça, ​​de acordo com o 'Mundo Deportivo'. Josep Maria Bartomeu quer discutir pessoalmente sua renovação, mas apenas quando o campeonato terminar.

O jornal 'Sport' garantiu que o clube e o jogador se aproximaram de um acordo. O goleiro seria renovado com o Barcelona até 2025, mas, longe do que seria esperado, ele terá que aguentar pelo menos mais algumas semanas.

As negociações para expandir seu contrato foram interrompidas pela pandemia do COVID-19. Agora elas voltaram à tona, com o presidente conversando com o goleiro em um dos treinos.

O Barcelona sabe que não pode deixar escapar um dos melhores goleiros do mundo. Mas também que a atual situação econômica e esportiva significa que ele precisa pedir ao goleiro o favor de esperar mais um pouco.