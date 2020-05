"Não estou entusiasmado com o interesse do Barça"

Nas últimas semanas, a mídia italiana colocou Luiz Felipe na órbita de Barcelona. O zagueiro tem todas as características de que o clube 'culé' gosta, o que pode levar à saída de Umtiti devido à sua perda de importância na equipe e ao passo adiante que Lenglet deu.

O agente do jogador agradeceu esse possível interesse do Barcelona, ​​mas foi o próprio Luiz Felipe que pôs fim a todo o boato, sendo sincero e minimizando qualquer possibilidade de parar no Camp Nou.

"É claro que isso me alegra porque significa que o trabalho está sendo bem feito e os grandes clubes estão assistindo, mas quem me conhece sabe que eu sou um cara quieto e não estou animado com isso. Preciso me concentrar e pensar em fazer o meu melhor para a Lazio, que confiou em mim e me apoiou desde o primeiro dia", disse o zagueiro no 'UOL Esporte'.

Quanto ao próximo mercado de transferências, o zagueiro sabe que será muito diferente e que não haverá muitos movimentos devido à crise que provocará o coronavírus.

"O momento é atípico e não sabemos o que acontecerá nos próximos meses. Algumas ligas fecharam e outras estão negociando para ver quais serão as medidas. Tudo é difícil e não acho que os clubes estejam pensando muito nas contratações. Temos um situação grave a ser resolvida", continuou ele.

Em relação ao retorno ao futebol na Itália, Luiz Felipe admitiu seu desejo de voltar a jogar, apesar de insistir que deve ser feito com segurança por todas as pessoas envolvidas nesse esporte.