Napoli anuncia camisas exclusivas com homenagem a Mertens

O jogador do Napoli, Dries Mertens, marcou um dos gols mais especiais de sua carreira contra a Inter de Milão. E não foi por causa da incidência que ele teve na partida, mas porque ele se tornou o maior artilheiro da história do clube.

O atacante deixou Maradona e Hamsik para trás e é, com 122 gols a seu favor, o maior goleador da equipe italiana. Além disso, a entidade napolitana anunciou alguns dias depois a renovação de seu contrato até 2022.

Por esse motivo, o clube de Nápoles decidiu homenagear o belga no próximo jogo contra o Hellas Verona, um grande reconhecimento para um dos jogadores mais importantes da equipe.

Os pupilos de Gennaro Gattuso entrarão em campo com a frase 'Dries Mertens All Time Top Scorer' na manga esquerda da camisa, referindo-se ao maior artilheiro da história do clube.