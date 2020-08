O jogador mais rico do mundo fica sem equipe

Se nos perguntam quem é o jogador mais rico do mundo, as grandes estrelas vêm à mente: Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Neymar... mas a realidade é bem diferente. Grandes salários ou gigantescos contratos de publicidade pouco fazem com a fortuna de um reinado.

O jogador mais rico do planeta é Faiq Bolkiah, sobrinho de Hassanal Bolkiah, sultão de Brunei, um minúsculo estado de 430.000 habitantes com enormes reservas de petróleo e gás.

O portal 'Mirror' contou anos atrás que Faiq gastou 47,5 milhões de dólares por mês em carros, relógios e até lápis de ouro, e em suas redes sociais se orgulha de ter tigres e leopardos como animais de estimação.

Mas essa vida de glamour não garante êxito no gramado. Embora em sua chegada ao Leicester em 2016 ele estivesse animado com o que poderia significar financeiramente e como uma promessa do futebol, o tempo não fez as expectativas se tornarem realidade.

Quatro anos mais tarde, Bolkiah, de 22 anos, não conseguiu fazer a sua estreia na equipe principal e apenas fez cinco jogos na UEFA Youth League a bordo da equipe Sub-19 dos 'foxes'.

Finalmente, neste verão, seu contrato com o Leicester City terminou e ele é atualmente um agente livre. Resta saber se ele encontrará uma nova equipe na qual realizar seu sonho de ser um jogador profissional de futebol.