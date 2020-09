O mercado do mundo da bola de 26 de setembro

- Pablo Ramón assumirá o lugar de Nacho se ele partir. O da categoria de base teria uma vaga na primeira equipe se o defensor empacotar para a Serie A.

- Albacete quer Pape Diamanka. A intenção da equipa do Manchego é incorporar o jogador do Girona por empréstimo, contra o que a equipa catalã pretende.

- Braian Cufré, um passo mais perto do Mallorca. Tão perto, visto que já está em Palma, mas isolado porque teve de se submeter aos respectivos testes COVID-19, claro.

- Barcelona irá apressar suas opções nas próximas horas para obter o desejado Sergiño Dest.

- Antoñito se demite de Valladolid e vai para o Panathinaikos. Ele assinou por duas temporadas.

- Segundo o jornal 'L'Équipe', o Olympique de Lyon entrou em contacto com o ambiente de Samuel Umtiti. O defesa-central é outro dos jogadores que pode deixar o Barcelona antes do fecho do mercado.

- Sergio Romero espera deixar o Manchester United o mais rápido possível. O goleiro teria dado sinal verde para assinar pelo Everton e se colocar sob as ordens de Carlo Ancelotti.

- OFICIAL: Juventus deTurín e Genoa chegam a um acordo para o empréstimo do extremo Luca Pellegrini e ele poderá jogar contra o Napoli. Ele vai usar o '88'.

- O atacante Emmanuel Adebayor está sem clube após deixar o Olimpia. O West Bromwich surge como principal interessado na sua contratação.

- O Barça diz "não" a 150 milhões por Ansu Fati. Os catalães recusaram uma oferta impressionante pelo jovem da base; na Inglaterra garantem que foi feita pelo United.

- Como Simeone convenceu Suárez? De acordo com o uruguaio, uma conversa inspiradora com o Cholo influenciou na sua decisão.

- O Real Madrid, pendente do futuro de Luka Jovic. Os dias vão passando e a situação do atacante não se define.

- A Roma foi outro clube que tentou a contratação de Luis Suárez, antes do uruguaio ter aceitado a proposta do Atlético de Madrid.

- O Sassuolo quer uma promessa da base do Real Madrid. O clube merengue negocia a saída Mario Gila.

- O Barcelona recusou uma possível troca com a Juventus entre Ousmane Dembélé e Douglas Costa. Confia na explosão do 'Mosquito'.

- A Juventus quer contratar mais um atacante e pensa em nomes como Moise Kean e Fernando Llorente. Ambos já foram 'bianconeri'.

- O Athletic Club pretende contratar Javi Martínez sem custos. O conjunto espanhol acredita ainda que o jogador aceite uma redução salarial.

- Solskjaer pensa em Rodon, que também está nos planos do West Ham. 'Red devils' e 'hammers' acompanham a joia do Swansea.

- Upamecano disposto a jogar no Manchester United. O zagueiro do RB Leipzig ve com bons olhos uma incorporação ao conjunto de Solskjaer.

Estes foram os principais movimentos da sexta-feira:

- Arsenal se junta à Juventus na disputa para tirar Jorginho do Chelsea, de acordo com o jornal 'The Sun'.

- PSG prepara a renovação da Di María. Segundo 'Le Parisien', a diretoria estaria prestes a oferecer mais três anos de vínculo.

- Zidane respondeu sobre a busca por um camisa 9 no mercado e disse que "até 4 de outubro pode acontecer de tudo", mas ponderou dizendo estar "satisfeito com o elenco" do Real Madrid.