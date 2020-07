O mercado do mundo da bola de 4 de julho

- O Arsenal oferece a Thomas o triplo do que ganha no Atlético. O meia recebe 2,4 milhões ao ano no conjunto 'rojiblanco'.

- Insigne confirmou a sua continuidade no Napoli. O italiano tranquilizou os torcedores e continuará com sob as ordens de Gennaro Gattuso.

- Rummenigge descarta contratar Havertz e vender Lucas. O presidente do Bayern também confirmou que Thiago deixará o clube na próxima janela de transferências.

- O Liverpool já teria um acordo com Thiago. Os ingleses já teriam convencido o jogador e esperam chegar a um acordo em breve.

- O Real Madrid está reforçando a base. O gigante espanhol assinou com Armand Vallés, atacante de 16 anos que chega do Mercantil.

- Na Itália, afirmam que Junior Firpo não assinará com a Inter de Milão e que o Napoli está interessado no lateral.

- O Milan ofereceu 18 milhões de euros por Dumfries, mas o PSV quer pelo menos 25 milhões.

- Adil Aouchiche, já é ex-jogador do PSG. O jovem de 17 anos confirmou sua saída com uma publicação no Instagram. Seu destino é desconhecido, mas os principais candidatos são a Juventus e o Saint-Étienne.

- Bailey é desejado na Inglaterra. City, United, Liverpool e Everton estão de olho no extremo do Bayer Leverkusen.

- O Barcelona negocia com o City o retorno de Eric García. De acordo com o jornal 'Sport', o clube catalão informou os ingleses de que irá atrás do zagueiro na próxima janela de transferências.

- Gaspart não acredita que Messi vai deixar o Barcelona. "Seu coração está aqui, ele ficará para ajudar", disse o ex-presidente do clube catalão.

- O Sevilla estaria interessado na contratação de Djibril Sidibé, que também desperta o interesse do PSG.

- De Rossi deve virar técnico. Segundo Gianluca Di Marzio, o ex da Roma e recentemente do Boca deverá treinar a Fiorentina.

- OFICIAL: Lucas Passerini assina contrato com Necaxa. O atacante argentino deixou o Cruz Azul.

- Na Inglaterra, a imprensa cita Pau Torres como possível reforço do Chelsea. O zagueiro do Villarreal, que tem uma cláusula de 45 milhões de euros, interessa à diretoria do Stamford Bridge.

- Aubameyang pede fortuna ao Arsenal para dizer "não" a Barcelona: 15 milhões de euros por ano.

As principais notícias do mercado na sexta-feira

- OFICIAL: Leroy Sané, novo jogador do Bayern de Munique. O alemão chega do Manchester City e assina até 30 de junho de 2025.

- Real Madrid assina com o promissor Pau Ferrer, de apenas 16 anos. Castellón anunciou a assinatura.

- 'SER': Messi planeja deixar o Barça na próxima temporada. O camisa 10 estaria insatisfeito com a situação atual do clube.

- O Estudiantes perguntou sobre Tevez. Segundo 'Olé', o 'Pincha' abre a porta para 'Apache' se ele não renovar com o Boca