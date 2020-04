OFICIAL: UEFA adia todas competições por tempo indeterminado

Nem a Liga dos Campeões, a Europa League, nem a fase de qualificação para a Eurocupa de 2021, nem os amistosos europeus entre clubes ocorrerão no momento. A UEFA anunciou oficialmente que adiou todos os seus campeonatos até novo aviso.

O motivo é a crise do coronavírus. Alguns tópicos da discussão e decisões já haviam surgido, mas ainda não haviam sido comunicados oficialmente.

Esta decisão da UEFA mantém a ideia de que já vinha se desenhando desde o início da paralisação. A prioridade é que as competições nacionais das 55 federações europeias envolvidas na UEFA possam ser retomadas e concluídas na íntegra, mesmo que seja no calendário de verão e avançando até setembro.

A medida também afeta o futebol feminino e as categorias inferiores. Em resumo, qualquer competição que dependa em maior ou menor grau da UEFA não será disputada até que seja notificada com outro informe. Na sua nota, de fato, os torneios que estavam no ar foram listados.

"Após a videoconferência de hoje com os secretários gerais dos 55 membros associados da UEFA e seguindo as recomendações propostas pelos grupos de trabalho criados em 17 de março, o Comitê Executivo da UEFA tomou uma série de decisões", iniciou o comunicado.

"Todas as competições nacionais masculinas e femininas programadas para serem disputadas em junho de 2020 são adiadas até novo aviso. Isso inclui as partidas de 'play-off' para a Eurocopa 2020 (a UEFA continua chamando de '2020' apesar do adiamento) e as eliminatórias da Eurocopa Feminina de 2021 ", continuou.

"O restante das partidas da competição da UEFA, incluindo amistosos internacionais, fica adiado até novo aviso", afirmou o a nota.

O 'Fair Play Financiero' também foi afetado. O informe especifica que os cálculos e outras operações a serem realizadas para verificar se os clubes cumprem os requisitos para se qualificar para a Champions e Europa League na próxima temporada também estão adiados.