Os dois clubes da Premier que querem Higuaín

Gonzalo Higuaín protagoniza rumores envolvendo de vários clubes, entre eles o River Plate. Seu contrato na Juventus acaba em 30 de junho de 2021, quando ele já poderia negociar uma saída gratuita.

Paratici, diretor de futebol do clube italiano, quer que ele continue. Segundo 'Express', dois clubes da Premier League desejam ter o reforço do atacante argentino.

O jornal birtânico afirma que Higuaín desperta um forte interesse do Newcastle e do Wolverhampton Wanderers.

O Newcastle está prestes a ser vendido a Mohammed Bin Salman, de acordo com o canal de notícias oficial do governo da Arábia Saudita, e isso fará o clube elevar o patamar de suas contratações.

De acordo com informação recente do jornal 'Washington Post', o DC United também está muito interessado na contratação do jogador de 32 anos, clube onde dividiria o vestiário com o seu irmão Federico.