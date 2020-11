Por que Isco quer ir embora do Real Madrid?

A imprensa da Espanha trouxe à tona nesta sexta-feira a informação de que Isco decidiu fazer as malas e enfrentar um novo desafio em sua carreira. O jogador já teria inclusive comunicado o Real Madrid sobre sua decisão.

O clube não deverá dificultar a saída do atleta, que soma sete anos no Santiago Bernabéu e tem contrato até 30 de junho de 2022. A ideia é buscar uma transferência na próxima abertura do mercado.

A novidade despertou questionamentos da torcida sobre os motivos que levam o jogador de 28 anos a querer deixar o Real Madrid. Nesse sentido, o jornal 'AS' aponta cinco razões que justificariam essa escolha.

A primeira tem relação com o treinador. Isco vem perdendo a confiança de Zinedine Zidane, que viu o atleta atingir seu maior nível e ainda assim não deu as oportunidades esperadas jamais viveu uma temporada com a titularidade absoluta.

As poucas chances em campo são justamente outro motivo importante. Com apenas seis jogos disputados, sendo três como titular, Isco atuou durante 261 minutos nesta temporada. Desde 2018-19, ele vem perdendo protagonismo e atuando cada vez menos.

Em terceiro lugar, o jogador entende que já não tem lugar no sistema do time. O técnico francês não usa o 4-4-2, formato em que o atleta encaixava aberto no meio de campo. O 4-3-3 utilizado recentemente vem tendo Odegaard como peça preferencial.

Outra razão é o entedimento de que precisa encerrar uma etapa. Nesses sete anos, Isco ganhou uma Copa do Rei, dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Espanha, quatro Champions League, quatro Mundiais de Clubes e três Supercopas da Europa. É hora de fechar um ciclo que está completo depois de tantas conquistas e buscar novos desafios.

A última justificativa é o desejo de estar na Eurocopa. A última vez que jogou com a seleção da Espanha foi em junho de 2019. Desde então, a falta de protagonismo no Real Madrid não vem ajudando a ter visibilidade necessária para ser lembrado por Luis Enrique. Uma troca de time pode mudar essa situação.

Enquanto isso, a diretoria do Real Madrid não deixará Isco ir embora sem tirar proveito da transferência. Segundo o jornal 'AS', a intenção é exigir entre 60 e 70 milhões de euros a quem quiser contratá-lo.