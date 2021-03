"Precisamos dar mais de nós para chegar ao primeiro lugar"

O Real Madrid venceu o Elche por 2 a 1, graças à velha guarda. Modric e Kroos mudaram a cara da equipe e Karim Benzema garantiu a virada. Após o jogo, o atacante manteve o bom momento do time, mas garantiu que deve melhorar para disputar o campeonato espanhol contra o Atlético de Madrid.

“É o trabalho de toda a equipe. Não foi um jogo fácil para nós, com uma equipa bem organizada atrás. As equipes que vêm ficam atrás e é difícil para nós, mas com coragem fomos em frente. No final ganhamos três pontos importantes para nós", começou na sua análise para a 'Movistar +'.

“Cada vez que entramos em campo sabemos em nossa cabeça que temos que dar mais de nós para chegar ao primeiro lugar. Os times são fortes, eles ficam atrás. O primeiro tempo foi estranho, não tivemos muito movimento e estávamos defendendo, mas na segunda parte com entusiasmo marcamos os gols para ganhar", continuou exigente.

Questionado precisamente sobre as entradas de Modric, Kroos e Rodrygo, Benzema elogiou o seu trabalho. "É importante, os outros jogadores que estão no banco vêm para contribuir com coisas", retrucou o autor do doblete.

Sobre seus gols, ele os descreve da seguinte forma: "O primeiro é um gol bom que ajuda a equipe e é importante. O segundo é um belo gol e vale três pontos, então estou mais feliz do que nunca".