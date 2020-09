Principal adversário para Cazares no Corinthians será driblar as polêmicas

E o meia Juan Cazares está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Corinthians. Procurando novas caras para o elenco, que não vem em grande fase, o Timão resolveu fazer uma aposta arriscada: o equatoriano é notável pelo bom futebol e pelas confusões extra-campo.

Não que o clube paulista não tenha história com jogadores polêmicos: Emerson Sheik, para citar só um exemplo, também ficou marcado por confusões fora das quatro linhas - e se tornou um dos atletas mais importantes da história do Corinthians. Mesmo assim, os tempos são outros e o reforço terá que driblar as polêmicas.

Indo atuar junto com seu ex-companheiro de Atlético-MG, Romulo Otero, Cazares deve ser bem recebido pelo elenco e será uma das referências técnicas do time. Segundo dados pesquisados pelo site Meu Timão, os números do equatoriano no Galo são superiores a qualquer outro atleta do clube paulista no século, exceto Jadson e Gil. Está claro que o jogador tem futebol para ajudar e muito a equipe comandada por Dyego Coelho - neste momento - dentro de campo.

O problema está fora dele: nos últimos tempos, o elenco do Corinthians vem sofrendo com críticas duras de parte de sua torcida, culminando no episódio lamentável onde alguns torcedores foram cobrar e ameaçar membros do grupo no Aeroporto de Guarulhos. Uma das principais "exigências" no protesto era que o time fosse mais comprometido com a situação do clube... algo que o meia sempre teve dificuldade em demonstrar.

O cenário de momento também exige uma postura mais séria: no Atlético-MG, por exemplo, a gota d'água para a saída em definitivo do jogador foi quando ele foi visto fazendo festas - sem máscara - durante a quarentena do coronavírus Covid-19. No São Paulo, um dos principais rivais do clube do Parque São Jorge, algo parecido aconteceu com Daniel Alves recentemente, cobrado por postar um vídeo tocando pagode com amigos em um momento complicado para o país. Assim, parece claro que Cazares não terá espaço para fazer "das suas" neste primeiro momento.

Seus problemas extra-campo, por sinal, foram o que lhe tiraram de equipes como Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio, outros times que já tiveram interesse na contratação do equatoriano. Desta maneira, o meia desvalorizou no mercado e sairá de graça do Galo, ainda que tenha sido importantíssimo nos últimos anos.

Se Cazares vai dar certo com a camisa do Corinthians, só o tempo dirá. A verdade é que o clube tem tradição em "recuperar" jogadores conhecidos por problemas extra-campo, mas isso só não basta: o atleta também tem que ajudar. Saudável e focado, pode ser o que falta para o Timão decolar no Brasileirão.