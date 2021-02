Quais times já foram bicampeões do Campeonato Brasileiro?

Campeão brasileiro em 2019, o Flamengo manteve o título nacional em 2020. A conquista foi sacramentada na última rodada, mesmo com derrota por 2 a 1 para o São Paulo, dentro do Morumbi, uma vez que o Internacional não conseguiu bater o Corinthians dentro do Beira-Rio.

Foi o oitavo título de Brasileirão do Rubro-Negro, que segue vivendo um dos melhores momentos em toda a sua história.

Antes do bicampeonato 2019-2020, o Flamengo já havia sentido o sabor de vencer duas vezes consecutivas o máximo título brasileiro. Mas quais são os outros clubes que também já foram bicampeões? Confira abaixo!

Flamengo

O mais novo bicampeão igualou um feito que só tinha acontecido uma vez em sua história. O Flamengo foi campeão brasileiro em 1982, vencendo o Grêmio na finalíssima, e revalidou sua conquista um ano mais tarde ao bater o Santos por 3 a 0 dentro de um Maracanã abarrotado de torcedores.

Muitas décadas depois, já com o Brasileirão disputado com o formato de pontos corridos, o Rubro-Negro não deu chance para ninguém em 2019. Em 2020, oscilou e passou por dificuldades em uma temporada marcada pelo cenário da pandemia de Covid-19. Mostrando sua força, contudo, o Flamengo chegou à liderança apenas na penúltima rodada, depois de bater o então líder Internacional, e confirmou a conquista sobre o São Paulo, em pleno Morumbi.

Cruzeiro

A Raposa conquistou o Brasileirão em 2013 e revalidou o título no ano seguinte, tendo em nomes como Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, além do goleiro Fábio, seus maiores destaques.

São Paulo

Treinador do Flamengo campeão nesta temporada 2020, Rogério Ceni era goleiro e capitão do São Paulo campeão brasileiro em 2006 e 2007. O clube do Morumbi conquistaria o Brasileirão uma terceira vez seguida, em 2018.

Corinthians

Com Marcelinho Carioca em forma decisiva, além de nomes como Edílson, Ricardinho, Gamarra, Rincón e Vampeta, o Timão bateu o Cruzeiro na final do Brasileirão em 1998. No ano seguinte, com a adição de Luizão para o ataque, o Corinthians enfrentou e venceu outro time mineiro na decisão, o Atlético-MG.

Palmeiras

O Alviverde pode até não ser o clube com mais brasileirões conquistados de forma consecutiva, mas nenhum outro clube do nosso país teve tantos bicampeonatos na primeira divisão.

A primeira vez foi em 1967, com o Palmeiras conquistando o Torneio Roberto Gomes Pedrosa e, seis meses depois, sendo campeão da Taça Brasil referente ao mesmo ano.

O segundo bi palmeirense veio na década seguinte, com a chamada “Academia” levantando os títulos de 1972 e 1973.

O terceiro e último bicampeonato brasileiro do Palmeiras aconteceu na década de 1990, quando o clube fez história na chamada “Era Parmalat” e levantou os Brasileirões de 1993 e 1994.

Internacional

Vice-campeão neste Brasileirão de 2020 (finalizado apenas em 2021), o Inter também reinou sobre nossas terras consecutivamente: foi campeão brasileiro em 1975 e 1976.

Santos

A dinastia escrita pelo time de Pelé e companhia foi a maior já vista, em todos os tempos no máximo campeonato brasileiro. O Santos venceu a Taça Brasil em 1961 e 1962, sagrando-se como primeiro time bicampeão brasileiro na história. As conquistas continuaram em 1963, 1964 e 1965.