Robben volta ao futebol para jogar no Groningen

Arjen Robben anunciou sua aposentadoria há onze meses após uma longa carreira de sucesso, mas desde então já manifestou mais de uma vez a vontade de calçar novamente suas chuteiras.

O desejo irá se concretizar, como o próprio atacante de 36 anos confirmou. Neste domingo, uma entrevista coletiva será realizada pelo Groningen, clube em que o jogador se formou e cuja camisa voltará a vestir nesse retorno.

“O clube precisa de ajuda durante esse período para superar a crise do coronavírus. Eu participei de várias ações e também pensei sobre o que mais eu poderia fazer pelo nosso Groningen. Nas últimas semanas, tive muitas reuniões com pessoas do clube e ouvi muito da torcida: 'Robben, siga seu coração'. Um retorno como jogador do FC Groningen começou a "coçar" e agora é minha missão. Estou trabalhando em um retorno como jogador de futebol no Groningen. Ainda não sei se isso vai funcionar. O que eu sei é que isso vai ter meu compromisso e motivação”, disse o Robben.

O atacante começou a carreira no Groningen aos 17 anos e despertou o interesse do PSV, onde começou a despontar na Europa. Após uma passagem pelo Chelsea e pelo Real Madrid, o holandês foi contratado pelo Bayern de Munique para formar uma dupla temida com Ribéry.

Com 693 partidas nas carreira, Robben se aposentou ganhando um campeonato holandês, uma Supercopa da Holanda, duas Premier League, uma FA Cup, uma Carabao Cup, uma Community Shield, uma Liga Espanhola, uma Supercopa da Espanha, oito Bundesliga, cinco Copas da Alemanha, cinco Supercopas da Alemanha, uma Champions League e uma Supercopa da Europa, somando um total de 30 títulos.