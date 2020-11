Rodrygo, Reinier e Matheus Cunha garantem vitória de virada

A Seleção Olímpica Brasileira já se destacou e contou no seu elenco no primeiro jogo com os jogadores do Real Madrid Rodrygo e Reinier, que nesta temporada joga por empréstimo ao Borussia Dortmund.

Ambos aproveitaram o primeiro amistoso da Canarinha contra a Coreia do Sul para encontrar o gol rival na vitória do Brasil por 1-3.

Embora os sul-coreanos abrissem o placar aos sete minutos, graças a Lee Dong, Rodrygo, aos 61', e Reinier, aos 73', viraram o placar. Matheus Cunha também se juntou à festa brasileira.

O trio de ataque David Neres, Rodrygo e Matheus Cunha se mostrou mais do que fulminante e o técnico André Jardine mostrou que essa equipe vem com sangue nos olhos.