"Se eu quisesse velocidade, teria contratado Bolt, não James"

O técnico do Everton, Carlo Ancelotti, disse depois de vencer o Tottenham Hotspur que se ele estivesse preocupado com a velocidade de James Rodriguez, "ele teria contratado Usain Bolt" e não o colombiano.

O técnico italiano escalou James na estreia na Premier League e o colombiano foi um dos melhores na vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham.

"Jogadores que sabem jogar não precisam de muito tempo para se ajustar. James sabe o que fazer, assim como Allan e Doucouré. Eu apenas disse a ele para mostrar sua qualidade e ele mostrou. Temos uma boa mistura de jogadores no meio-campo", explicou Ancelotti na rede britânica 'BBC'.

“James não é o jogador mais rápido do mundo, mas tem muita qualidade. Temos que usá-lo para mostrar a sua qualidade. Ele não é um ala, mas pode vir pelo meio e receber a bola, é muito perigoso. Não estou preocupado com o ritmo dele e sua velocidade. Se eu me importasse com isso, teria contratado Usain Bolt, não James", acrescentou o treinador italiano.