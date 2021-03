Sergio Ramos, quase imortal na Champions

O Real Madrid vai decidir o seu futuro europeu contra a Atalanta esta terça-feira em Di Stéfano. Depois do 0-1 conquistado no jogo de ida em Bérgamo, a equipe de Zinedine Zidane buscará fazer bom o resultado e, assim, selar sua passagem para as quartas de final da Champions League. (Confira as prováveis escalações aqui)

Neste sentido, embora se espere um jogo mais complicado para a equipe merengue, o 13 vezes campeão europeu poderá contar com o seu grande talismã e líder da equipe: Sergio Ramos.

Depois de ganhar quatro títulos da Champions League em cinco temporadas, o Real Madrid foi eliminado por dois anos consecutivos nas oitavas de final da principal competição europeia. E em ambos os casos o zagueiro espanhol não estava no jogo de volta.

A temporada 2018-19 viu um confronto entre Ajax e Real Madrid. Na partida de ida, a equipe merengue venceu por 2 a 1. Porém, Ramos acabou recebendo um amarelo que o fez perder o duelo no Bernabéu. Uma decisão tremendamente criticada quando a equipe holandesa venceu por 4 a 1 em Madri e deixou o então campeão fora do torneio.

Um ano depois, no ano de 2019-20, o Real Madrid pegou o Manchester City. Na partida de ida, apesar de ter aberto o placar, perdeu por 2 a 1 e Sergio Ramos foi expulso. O capitão teve que assistir da arquibancada a partida de volta no Etihad e presenciou a derrota de seus companheiros por 2 a 1 e, portanto, mais uma eliminação.

Este ano tudo mudou e Ramos, que a partida de ida devido a lesão, vai para o jogo de volta. É um alívio para o Real, porque o camisa 4 não participa de um jogo decisivo na Liga dos Campeões (estando ele em campo) desde a temporada 2014-15, tendo a Juventus de Turim como rival. Ele fará a diferença hoje?