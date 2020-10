Simeone, encantado com Diego Costa e Suárez juntos

Diego Pablo Simeone, treinador do Atlético de Madrid, não escondeu a sua satisfação o resultado "trabalhado" na vitória sobre o Celta de Vigo (2 a 0), num jogo em que a sua equipe voltou a sair de campo sem sofrer gols. Agora, o time pensa no jogo contra o Bayer de Munique, "o melhor do mundo por intensidade, pressão, jogo e tudo o que mostra", segundo o técnico.

“Na quarta-feira, iniciamos a Liga dos Campeões, é um jogo muito importante para nós, e com humildade vamos tentar encontrar soluções para o que sofremos hoje no primeiro tempo”, explicou o argentino, para quem o pior do jogo dos Balaídos foi a lesão do atacante Diego Costa.

“Logo os médicos vão nos dizer como Diego está. Gostei da mistura dele com o Luis (Suárez). As características dos dois permitem que joguem juntos. Eles nos dão força em cima e presença e personalidade dentro da área. É uma das opções da equipe”.

Simeone exaltou os contra-ataques que lhe permitiram sair da “pressão” do Celta e sublinhou que a vantagem de 1 a 0 era “perigosa” devido à qualidade do rival.

O treinador ainda elogiou o estreante Lucas Torreira: “É um menino trabalhador, compete muito bem, vai nos dar muita força no meio quando pegar ritmo do jogo. Ele é rápido na circuçalão da bola e vai gerar mais velocidade lá”.