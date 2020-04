Solskjaer avisa: United terá dinheiro para contratar após a crise

A crise do coronavírus instalou um desconhecido permanente no mundo do futebol. Quais equipes usarão um ERTE (? Quais outros farão uma redução salarial? Quais terão que vender para suas estrelas? ...

O Manchester United não será um time em dificuldades após o controle da pandemia. Ole-Gunnar Solskjaer explicou que continuará sendo uma equipe de compras e alertou que tentará aproveitar as oportunidades que surgirem.

"O futebol voltará ao normal em algum momento e é muito importante que estejamos preparados para quando isso acontecer", começou Solskjaer em "Sky Sports".

Os noruegueses confirmaram que estão aproveitando o hiato para estudar possíveis reforços: "Queremos ser os melhores, estamos aproveitando a oportunidade para analisar jogadores e nossos planos futuros e temos muito mais tempo. Avaliamos tudo o que precisamos".

O treinador dos 'red devils' disse que o mercado será difícil para muitos, mas não para eles: "Quem sabe como o mercado reagirá à crise e quais clubes precisarão vender jogadores? Haverá situações complicadas e somos uma das maiores e melhores equipes financeiramente".

Solskjaer arriscou contratações para concluir. "Estou certo de que seremos capazes de fazer a operação que queremos. Conversamos e o clube está indo muito bem".