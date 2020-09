Suárez, atento aos pedidos de Simeone nos treinos

O Atlético de Madrid já se concentra para o próximo desafio da LaLiga Santander, na quarta-feira em El Alcoraz, contra o SD Huesca, sem muito tempo para comemorar o 6-1 em Granada neste domingo e com um treino matinal nesta segunda-feira ainda com os desfalques de José María Giménez e Sime Vrsaljko.

O zagueiro uruguaio continua em quarentena devido ao resultado positivo para o COVID-19 na última segunda-feira, enquanto o time croata continua se recuperando de uma leve contratura que já o impedia de jogar a partida deste domingo no estádio Wanda Metropolitano.

Na manhã desta segunda-feira, no CT de Majadahonda, os suplentes dessa partida, segundo as imagens fornecidas pelo clube na sessão a portas fechadas, exercitaram-se intensamente em campo, entre eles Luis Suárez, após sua brilhante estreia como rojiblanco com dois gols e uma assistência em vinte minutos.

O Atlético finaliza esta terça-feira, com todos os titulares, a preparação para o jogo desta quarta-feira, em Huesca.

A dúvida está na perspectiva de Diego Simeone para escalar seus onze: se vai continuar com o time que venceu o Granada por 6-1 ou se moverá várias posições de seus onze, dado o acumulado de três jogos nesta semana e as circunstâncias que o condicionaram a pré-temporada, como fez no retorno à competição em junho.