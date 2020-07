Suárez, Messi e Piqué, ausentes em uma sessão de treino com Griezmann

O Barcelona caiu derrotado nesta quinta-feira contra o Osasuna, o que, além da vitória do Real Madrid contra o Villarreal, significou a conquista da Liga 2019-20 pela equipe de Madri.

Os azulgranas voltaram a se exercitar nesta sexta-feira sob as ordens de Quique Setién, que conseguiu trabalhar com os da categoria da base Ansu Fati, Riqui Puig e Ronald Araújo.

Como confirmado pelo treinador da equipe 'culé' em coletiva de imprensa, esses três jogadores, finalmente, não ajudarão a subsidiária no 'play off' de promoção para a Segunda Divisão. Portanto, espera-se que eles tenham minutos no duelo da última rodada contra o Deportivo Alavés.

Como é habitual nos treinos após a partida, Leo Messi e Luis Suárez não entraram em campo. Desta vez, além disso, eles foram acompanhados por Gerard Piqué, que não poderá jogar em Mendizorroza devido a sanção.

A novidade da sessão desta sexta-feira foi Antoine Griezmann, que realizou exercícios específicos para continuar se recuperando de um quadríceps fraturado. O francês deve voltar a tempo do compromisso do Barça contra o Napoli na Liga dos Campeões.