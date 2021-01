"Temos esperanças de que Messi jogue a final"

O Barcelona venceu a Real Sociedad e vai enfrentar o Athletic, que eliminou o Real Madrid, na final da Supercopa da Espanha. Na prévia, Sergio Busquets, jogador, e Ronald Koeman, técnico, deram entrevista coletiva para analisar o duelo.

“Em primeiro lugar, a equipe está bem, está contente, principalmente por jogar a final. Há também um cansaço significativo que estamos acumulados. Com três ou quatro dias já chega e nos espera um jogo difícil contra um adversário cujas qualidades conhecemos. É muito competitivo. Se nos pressionam, temos que dar a nossa palavra e tentar dominar o jogo e jogar o nosso jogo", afirmou.

“Leo treina às 18:00. O pensamento dele, se pode jogar ou não... o jogador tem a última palavra. Até amanhã de manhã, teremos a resposta do seu corpo, que se sim ou não, temos esperança de que ele esteja no jogo", assegurou sobre Messi.

“Se você pode ter o melhor, sempre terá mais chances de vencer. Ele é o número um do mundo e, se não jogar, nos faltará algo. Com Leo, o time está mais forte, principalmente no futebol, com a criatividade dele, com sua eficácia, que às vezes nos falta", acrescentou.

"Que se estou chateado ou preocupado... tenho que dizer que estou bem, feliz, conheço perfeitamente as limitações financeiras do clube e, se não for possível, não é possível. Continuaremos com o que temos", respondeu ele após ser questionado sobre Eric García, que, no final, não vai chegar nesse mercado.

“É uma final, é um título, e para mostrar que estamos no caminho certo, é importante ganhar coisas. Não é o mais importante, mas é um título e é algo importante para qualquer jogador, para qualquer treinador e para o clube também é importante", comentou sobre a importância da Supecopa.

“É mais um jogo para mostrar que somos uma equipe forte, que lutamos como nos últimos jogos, e parece que estamos muito envolvidos e temos que estar muito envolvidos porque vamos encontrar um adversário que vai estar no auge do seu jogo” , ele acrescentou bastante focado em como seu pessoal chega ao jogo.

"Todos os jogos são diferentes. Eles também vão ter preparado as coisas contra nós. Temos que melhorar o nosso futebol, embora dependa de como venha o contrário. Veremos, mas temos que estar preparados... e muitas coisas, para jogar um jogo ainda melhor", continuou.

“Sergi Roberto vai estar antes do Ansu. Não quero marcar datas porque pode ser uma pressão para os jogadores. Eles têm que se recuperar bem para estar em forma para jogar. Sergi pode ficar mais duas semanas; Ansu, mais”, comentou sobre os desfalques do elenco.

De Neto se soube que tinha pedido para sair do Barça: "Continuamos falando de jovens. Para alguns jogadores importantes, pode significar ter minutos, melhorar como jogador... No caso de Neto, o seu representante pediu a saída do clube e dissemos não porque ele é importante para nós e queremos ter tudo garantido".

“Eles têm que confiar em si mesmos e, para ter experiência em finais, você tem que jogá-los. Eles têm maturidade e experiência suficiente, há pessoas que jogaram várias finais. Os jovens têm que aprender e, mais uma vez, para aprender, você tem que jogar finais", explicou o que dizer aos jogadores da base perante o duelo.

“Não se pode estar confortável porque ele é um adversário que te dá complicações. Tiveram a sua eficácia e o Real Madrid teve as suas oportunidades, principalmente na última parte do jogo”, disse sobre as semifinais, em que os merengues perderam para os 'leones'.