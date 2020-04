United planeja uma troca De Ligt-Pogba

O próximo mercado de transferências virá marcado pelas perdas de todos os clubes devido à crise do coronavírus. As operações poderiam ser feitas com uma quantidade menor do que o normal, a fim de reabastecer os cofres.

No horizonte está a saída de Pogba do Manchester United, uma questão que vai estrelar no verão porque o francês tem opções como Juventus ou Real Madrid. O meia sonha em trabalhar com Zidane, mas também não descarta a equipe de Turim.

Por outro lado, Solskjaer se fixou, de acordo com a ESPN, no zagueiro De Ligt, que nem sequer remotamente teve o nível que mostrou em sua última temporada no Ajax e que deu muito o que falar quando decidiu dar o salto para outro clube.

É por isso que 'The Sun' e 'Sport' se referem a uma possível troca de jogadores entre United e Juventus, embora a equipe italiana solicite um pouco mais de dinheiro além de Pogba para um jogador que lhe custou 85 milhões de euros no verão de 2019.

Será necessário ver, então, o preço inicial de Pogba, porque só lhe restará um ano em seu contrato e o United não pode se dar ao luxo de deixá-lo sair completamente de graça, então a negociação parece bastante difícil.

De qualquer forma, os clubes ficariam satisfeitos com as duas peças, mas as reivindicações dos jogadores e os montantes são os que mais entram em jogo.