Van de Beek, de estrela mundial ao esquecimento contra o Chelsea

Já passou um tempo razoável para começar a pensar que a contratação de Donny Van de Beek pode ter sido uma das piores que ocorreram entre os grandes clubes no mercado de inverno passado.

A gota d'água foi o jogo contra o Chelsea neste fim de semana. Não é que ele tenha ido ruim, é que ele nem sequer entrou em campo. Dois meses após sua chegada, Van de Beek ainda não convenceu Solskjaer.

Ele jogou apenas 59 minutos em quatro jogos da Premier League e apenas jogou um jogo completo como 'Red Devil', contra o Brighton na EFL Cup.

Na estreia da Champions League, Solskjaer também deixou claro que não conta com o jogador neste momento: dois minutos no confronto em que, surpreendentemente, os homens de Old Trafford venceram o PSG no Parc des Princes.

O confronto contra o Chelsea foi revelador. O técnico norueguês entregou as rédeas da equipe a dois jogadores quase expulsos há pouco, Fred e McTominay, junto com Bruno Fernandes. O primeiro a substituir com qualidade foi Pogba. Era ver para crer.

Esta falta de minutos por parte do holandês só concorda com outras vozes autorizadas do clube inglês, como Patrick Evra, que se perguntou no domingo qual a necessidade de contratar o ex-Ajax.