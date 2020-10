Abram caminho para os meninos de Koeman

É necessário somar uma série de fatores para ganhar espaço em um time como o do Barcelona. Com a união de juventude e talento, aumentam as chances para um jogador no Camp Nou. No caso do elenco de Ronald Koeman, pelo menos três jovens têm esse perfil e vêm agradando o técnico: Francisco Trincão, Frenkie de Jong e Pedri.

O jogador de 23 anos dos Países Baixos vive sua segunda temporada na equipe catalã, que ainda espera a retomada de seu melhor nível. Koeman, ex-técnico do país do meia, conhece bem esse jogador e já demonstrou estar disposto a mudar um pouco seu posicionamento em campo. A ideia é que atue um pouco mais atrás do que na época de Quique Setién.

Com 20 anos, Trincão parece não ter deixado em Portugal a qualidade que demonstrou com a camisa do Sporting. Ele já exibiu sua técnica com lances de habilidade que impressionaram a torcida e renderam inúmeros elogios. Na partida contra o Celta de Vigo, o treinador reconheceu que optou por ele em vez de Dembélé por seu maior comprometimento com o trabalho defensivo.

Os elogios de Koeman também têm sido distribuídos para o terceiro e mais jovem integrante do trio. "Tem 17 anos e está me encantando", disse o treinador sobre Pedri, que recém chegou da segunda divisão após atuar pelo Las Palmas. Ele está se adaptando rapidamente e tem causado ótimas impressões neste começo de temporada.

Obviamente, não podemos deixar de citar Ansu Fati, também com apenas 17 anos. Tudo indica que ele é a grande joia do clube, mas não entra nessa lista por ser um jogador que já convenceu de seu talento desde sua estreia recordista na temporada passada.

É cedo para garantir que Francisco Trincão, Frenkie de Jong e Pedri terão papel importante e viverão uma temporada de consagração, mas os primeiros jogos já demonstraram que eles tendem a ser as novas caras do projeto renovado do Barcelona com seu novo técnico.