Assim vivemos o Benfica - Tondela

97'

A pressão do time de Bruno Lage não foi suficiente para garantir a vitória. Com o empate, os anfitriões ficam na liderança com 60 pontos, tendo vantagem sobre o Porto apenas nos critérios de desempate. Já a equipe de Natxo González sobe para o 13º lugar com 26 pontos. Na próxima quarta-feira, o Benfica visita o Portimonense pela 26ª rodada. Um dia depois, o Tondela recebe o Desportivo Aves.