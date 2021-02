Chelsea já negocia por Haaland, diz jornal

No Stamford Bridge, a diretoria se prepara para a temporada 2021-22 e tem uma posição como prioridade entre os reforços. O Chelsea busca atacantes e seu favorito é Erling Haaland, do Borussia Dortmund.

Segundo o jornal alemão 'Bild', Roman Abramovich já liberou a busca pelo norueguês de 20 anos. A saída do jogador foi assunto levado a público nesta semana por seu agente Mino Raiola.

Após as declarações do representante do atleta, Michael Zorc, diretor esportivo do clube, também concedeu entrevista e quis deixar clara a situação do jovem artilheiro e lembrou que ele ainda tem contrato até 2024.

Erling Haaland disputou 43 partidas com o Borussia Dortmund, nas quais soma 43 gols marcados, oito assistências e 37 titularidades.