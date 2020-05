Em meio a polêmica, ministra francesa defende encerramento da Ligue 1

O futebol francês vive um verdadeiro dilema. A Ligue 1 foi a única das cinco grandes ligas da Europa a ser cancelada devido a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Um grupo encabeçado pelo presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas não se conforma com o cancelamento do torneio, enquanto outros nomes como Deschamps apoiam a Federação.

A ministra do Esporte da França, Roxana Maracineanu, veio a público para defender e reforçar a decisão que determinou o cancelamento do Francês;

"Não somos os únicos. Escócia, Holanda e Bélgica também suspenderam permanentemente seus campeonatos por motivos de saúde. Repito o que já disse: tomamos essa decisão para não colocar os atletas em risco. Decidimos considerá-los cidadãos, como os demais", disse a ministra ao jornal “L’Alsace”.

"Meu objetivo é justamente que o esporte seja retomado em boas condições, com público nos estádios, principalmente no campeonato de futebol, no mês de agosto. Que os dois clubes da Liga dos Campeões possam fazer amistosos antes do final da temporada europeia. E então preparar a nova temporada conforme necessário, dependendo das informações que o Ministério da Saúde nos der", completou.

"Meu desejo é ter a oportunidade de um esporte popular, com torcedores nos estádios, mesmo que em número limitado, por que não a partir do final de julho, se possível?", conluiu.