O jogador do Real Madrid, Nacho, deu uma entrevista coletiva virtual com o técnico Zidane antes da visita do time merengue ao Shakhtar Donetsk pela quinta rodada da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira, 1º de dezembro.

O zagueiro espanhol quis começar pela motivação para o duelo europeu a ser disputado em Kiev: "É sempre especial voltar a um campo onde se ganhou uma Liga dos Campeões e disputar um jogo deste nível. Espero que nos motive a vencer o jogo".

Questionados sobre a nova lesão de Eden Hazard, o da base do Real Madrid comentou: "Para nós é muito importante. Ele não está tendo sorte com as lesões. Esperamos que se recupere o mais rapidamente possível. Com tudo o que vem, precisamos dele a 100%".

Sobre a esperada renovação de Sérgio Ramos pelo clube, Nacho declarou: “Sempre me senti muito importante neste elenco. Posso não jogar tanto como Ramos, mas me acho uma peça importante. Agora, com a sua baixa, jogo no meio e posso ajudar mais a equipe. Como companheiro de equipe, amigo e madridista, espero que ele renove".

O merengue também teve tempo para falar da irregularidade da equipe: “Procuramos ter uma regularidade. Contra a Inter demos uma boa versão e contra o Alavés não demos. A equipe está preparada. Temos um elenco experiente para ganhar confiança e nos manter lá no topo, que é o que todos nós queremos".

"Esse não é o caminho para ganhar títulos"

Sobre a falta de motivação da equipe, após a derrota para o Alavés na LaLiga, explicou: “Não penso que seja falta de motivação. Além dos jogadores, somos gente e temos dias bons e maus. Os rivais são bons e por vezes as coisas vão bem, mas sempre saímos para ganhar. Esta derrota para o Alavés é estranha para todo o grupo”.

“A equipa tem capacidade para voltar a ficar forte defensivamente. Procuramos dar o nosso melhor. Não é assim, logicamente, que ganharemos títulos, mas procuramos sempre dar o nosso melhor para vencer os jogos e não tomar gols nos jogos", acrescentou Nacho.