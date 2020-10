Klopp cutuca Tite: "Não acho que Tite está preocupado, nunca o coloca para jogar"

O Liverpool venceu a segunda na Champions League e se isolou na liderança do Grupo D após o empate entre Ajax e Atalanta. Fabinho foi a má notícia na noite da vitória.

O brasileiro, que substituia o lesionado Van Dijk, também sentiu um problema físico e pode virar desfalque para o time de Jürgen Klopp nas próximas semanas.

O jogador foi um dos 23 convocados da seleção brasileira nas partidas de novembro, contra Uruguai e Venezuela, fato que foi alvo de ironia do treinador alemão em fala direcionada a Tite.

"Não sei se o Tite está tão preocupado, porque ele nunca o coloca para jogar. Então, provavelmente ele só não vai ficar sentado no banco nos próximos três jogos da seleção", disse o treinador do Liverpool a 'Esporte Interativo'.

Como lembra 'Globo Esporte', Fabinho participou de oito jogos com o Brasil, sendo cinco iniciando entre os reservas. Sua média é de 47 minutos em campo com a Canarinha. Além disso, assistiu oito jogos inteiros no banco.

A tendência é de que a seleção chame mais um suplente para os próximos confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Nessa quarta-feira, foi a vez de Paquetá ser convocado para o lugar de Coutinho.