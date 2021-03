Klopp escolhe Lewandowski como o melhor jogador que treinou

Robert Lewandowski, que mais uma vez está forte na briga pela artilharia de tudo em 2020-21, é o atual goleador da Bundesliga e também está na ponta da disputa da Chuteira de Ouro.

O jogador do Bayern de Munique, que recebeu da Fifa o prêmio de melhor do mundo, vive seu melhor momento e se destaca desde os primeiros passos, mas somente com uma grande evolução ele conseguiu chegar a este nível excepcional.

Sua qualidade foi alvo de elogios de Jürgen Klopp, técnico do Liverpool que trabalhou com o centroavante polonês durante os tempos de Borussia Dortmund. O treinador destacou o desenvolvimento do craque e o elegeu como o melhor atleta com quem já trabalhou.

"Robert Lewandowski. Não seria justo dizer isso sobre qualquer outro jogador, somente Lewy. O que ele aproveitou de seu potencial, como se esforçou para ser o jogador que é... É extraordinário. Se cada atleta tivesse um desenvolvimento semelhante ao de Lewandowski... Desde que vi pela primeira vez no Lech Poznan, todos ganhavam as divididas, os laterais completavam seus cruzamentos, os meias eram mais fortes no um contra um, os pontas desarmarvam e lançavam bolas longas", avaliou Klopp.