Marcelo alcança a marca de 350 vitórias com o Real Madrid

Marcelo alcançou 350 vitórias com o Real Madrid depois que os merengues triunfaram no campo do Athletic Bilbao, com um gol de Sergio Ramos de pênalti.

No final da partida, Marcelo recebeu uma camisa comemorativa desse número no vestiário do coliseu de Bilbao do presidente da entidade do Real, Florentino Pérez.

O principal presidente merengue foi presenteado pelo principal diretor do Athletic, Aitor Elizegi, com uma foto emoldurada da última visita do Real Madrid à antiga San Mamés, em 14 de abril de 2013, que também optou pelo time do Real por 0-3.

O brasileiro, segundo capitão da equipe, estreou-se como jogador do Real Madrid em 7 de janeiro de 2007 em uma partida contra o Deportivo, e nesses mais de 13 anos jogou 509 partidas e conquistou 21 títulos, quatro Ligas dos Campeões, quatro Mundial de Clubes, três Supercopas da Espanha, quatro Ligas, duas Copas do Rei e quatro Supercopas da Europa.

Nesta partida, Marcelo, que está alternando a titularidade com o francês Ferland Mendy após o intervalo devido à pandemia de coronavírus, terminou sofrendo pênalti após pisão de Dani García, decretado pelo árbitro José Luis González González após ser avisado pelo VAR e depois de assistir no monitor na beira do campo.

Sergio Ramos não falhou e marcou o 0-1, que significa a sétima vitória seguida pela equipe do francês Zinedine Zidane, que deu mais um passo em direção ao título da liga.