O vai e vem do mercado da bola - 14 de janeiro de 2021

- Para o Napoli, Lobotka é imprescindível e Milik poderia sair. "Seu entorno está conversando com alguns clubes e esperamos encontrat uma solução", assegurou Cristiano Giuntoli, diretor esportivo.

- O Racing quer Juan Antonio Pizzi como seu novo treinador. De acordo com o 'Olé', o argentino é o principal candidato para substituir Beccacece.

Os principais movimentos da quarta-feira:

- OFICIAL: Moussa Dembélé já é jogador do Atlético de Madrid. O empréstimo do Olympique de Lyon está confirmado até ao final da temporada. Por sua vez, os franceses assinam Islam Slimani.

- Borussia Dortmund abre mão de Jadon Sancho e já está em busca de alternativas. O 'France Football' coloca Tanguy Coulibaly, o atacante francês do Stuttgart.

- De Laurentiis não deixará Koulibaly sair do Napoli e mostra isso colocando um preço nele. 100 milhões! ele pergunta aos grandes da Premier que perguntaram sobre ele.

- Agüero estaria no radar do Barcelona, ​​de acordo com 'The Sun'. Seria uma opção interessante: viria a custo zero, já que o contrato com o Manchester City termina em junho.

- Na Alemanha, eles veem Alaba no Real Madrid. O clube merengue estaria na pole na briga pelo lateral do Bayern.